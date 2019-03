Har du set ham? Ældre, hjerneskadet mand i sandaler efterlyses

Fyns Politi efterlyser tidligt søndag morgen en ældre mand.

Manden formodes, at have forladt sin bopæl i centrum af Faaborg ved 16-tiden lørdag. Han er gået i en ukendt retning, skriver Fyns Politi på Twitter.

Vagtchef Anders Furbo Therkelsen, Fyns Politi, oplyser, at man har ledt efter manden hele natten, og at der har været helikopter i luften og på jorden er der brugt hunde i eftersøgningen.

- Vi sætter et nyt hold hunde ind her til morgen, tilføjer han, og oplyser at i og med man ikke ved i, hvilken retning manden er gået ledes der systematisk i en radius fra manden bopæl.

Signalement

Manden er hjerneskadet og er dårligt gående. Han beskrives således:

Mand, etnisk dansk, cirka 180 centimeter høj. Han er slank og vejer omkring 80 kilo. Han har hvidt skæg og bærer briller.

Da han forlod sit hjem var han iført sort mellemlang skindjakke og sorte joggingbukser. Han havde desuden bare tæer og var iført et par Ecco-sandaler.

Hvis man ser manden eller har oplysninger til brug for sagen, så kan Fyns Politi kontaktes på 114.

Opdateret Artiklen er opdateret med flere oplysninger om eftersøgningen.

