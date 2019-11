Drukneulykke: Ældre mand fundet livløs i å

En ældre mand blev fredag morgen fundet livløs i Kærum Å i Assens. Trods forsøg på genoplivning er han erklæret død.

Det bekræfter Milan Holck Nielsen, der er vagthavende ved Fyns Politi.

Læs også Tæt ved skole: Politiet søger vidner til flere påsatte brande

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken otte fredag morgen, hvor forbipasserende havde fundet manden livløs i Kærum Å og forsøgt at redde ham op ad vandet.

- Umiddelbart kan det tyde på, at der er sket en ulykke. Manden er afgået ved døden, men han er ikke identificeret endnu, forklarer Milan Holck Nielsen.

Da politiets patrulje kom frem til stedet, stod der er en handicapscooter ved åen, som formodes at have tilhørt manden. Det er politiets formodning, at manden kommer fra lokalområdet og er faldet i åen.

Scooteren som blev fundet ved åen. Foto: Ole Holbech / TV 2/Fyn