Ældre styrketræner med hjemmehjælpen - og det sparer penge

Når ældre styrketræner, øger det deres livskvalitet og sænker behovet for hjemmehjælp.

Det er konklusionen efter et forsøg i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor 31 hjemmehjælpsmodtagere har gennemført 12 ugers træning.

- Resultatet på testen var, at borgerne i gennemsnit fik nedsat deres behov for hjemmepleje med 41 minutter om ugen, siger teknologikonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune Kathrine Skov Kastrup til TV 2/Fyn.

Simple øvelser

Med styrketræningen kan de ældre klare langt flere opgaver og har derfor mindre behov for hjælp. Derfor sparer forsøget med styrketræning kommunen for penge, og det giver desuden hjemmehjælperne bedre tid til at tage sig andre opgaver og hjælpe andre borgere.

Træningen foregår i borgernes egne hjem med hjælp fra social- og sundhedspersonalet, der normalt kommer i hjemmet.

- Det er bare helt simple træningsøvelser, hvor borgeren for eksempel skal rejse sig og sætte sig på en stol eller lave bækkenløft, forklarer Kathrine Skov Kastrup om træningsforløbet DigiRehab.

- Medarbejderne oplever, at træningen med de ældre er en positiv afveksling i hverdagen. De får mere tid med borgerne og har mulighed for at have det lidt sjovt sammen med dem, mens de træner. Nogle medarbejdere har ovenikøbet sagt, at de selv får lidt styrketræning samtidig, fortæller Kathrine Skov Kastrup.

Sparer 30 millioner kroner om året

Det er første gang på Fyn, at ældre borgere tester DigiRehab-træningsprogrammet. Et lignende forsøg i Aalborg mindskede ifølge folkene bag træningsprogrammet behovet for hjemmehjælp i snit med 88 minutter om ugen per borger umiddelbart efter træningsperioden.

12 måneder efter træningsafslutningen havde 90 procent af borgerne i gennemsnit bibeholdt en reduktion i hjælpen på 64 minutter om ugen.

Det betyder, at Aalborg Kommune sparede omkring 30 millioner kroner på driften af ældreområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommune regner med, at tilbuddet om DigiRehab-træning er implementeret i hele hjemmeplejen i løbet af 2019.