Pleje eller panik? Her løber sosu-medarbejderne stærkest på Fyn

Social- og sundhedsmedarbejdere i Odense Kommune løber stærkt.

I Aftengruppen Nord siger medarbejderne godaften og god nat til i gennemsnit 30 borgere på en vagt. Samtidig har medarbejderne her et højt sygefravær på 32,6 dage i gennemsnit i 2022.

Den seneste trivselsmåling i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense afslører desuden, at medarbejderne i stigende grad føler sig diskrimineret og chikaneret af ledere.

Vores sundhedsvæsen og ikke mindst ældreplejen var et af de største temaer under efterårets valgkamp. Sundhedsvæsenet kæmper med en stram økonomi og massiv mangel på varme hænder.

Under valgkampen var især TV2s dokumentar 'Opråb fra plejehjemmet' med til at sætte en streg under, at ældreplejen er udfordret. Her blev kritisable forhold med mangelfuld pleje og et forrået arbejdsmiljø udstillet.