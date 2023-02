Store forskelle på tidspres i hjemmeplejen: - Der skal være tid til at være sammen med borgeren

Forvaltning sat på arbejde

Brian Dybro (SF), ældre og handicaprådmand i Odense Kommune, erkender, at der er for meget pres på aftenarbejdet i hjemmeplejen.

- Jeg har bedt forvaltningen om at lave en plan for, hvordan vi får skabt bedre forhold. Her er det oplagt at kigge til andre kommuner. Man skal aldrig blive for stor til at blive klogere af det, andre gør, siger han efter at have kastet et blik på kørelisterne for medarbejderne i Faaborg-Midtfyn og i Odense.

