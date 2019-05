Ældres rengøring bør privatiseres: - Samfundet er ikke en forretning, lyder kritikken

I Assens Kommune fik de ældre borgere tidligere i år at vide, at de kun ville få gjort rent hver femte uge. Det mødte heftig kritik, blandt andet fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), og ifølge regeringen var der fra statens side sat nok penge af til kommunerne og dermed de ældre.

Under et debatmøde torsdag aften på Campus Glamsbjerg fortalte folketingskandidat Carsten Bach fra Liberal Alliance, at løsningen på problemet med de ældres rengøring skal findes ved at privatisere ældreplejen.

Det giver dog ikke mening, mener SF’s fynske folketingskandidat, Karsten Hønge.

- Der er ekstrem stor forskel på kommunernes økonomi. Der er mange kommuner, der er pressede så hårdt, og en af dem er Assens, siger Karsten Hønge.

- Man tvinger kommunen til at tage nogle valg, som er meget svære. Hvordan man så kan få det til at blive en løsning, at vi skal privatisere det. Hør her, vi er inde i kernen af velfærdssamfundet. Det er ikke i en forretning, vi bor, men et samfund, fastslår Karsten Hønge, der efterspørger langt flere midler til kommunekasserne.

Kører længere på literen

Liberal Alliance vil dog gerne undgå, at den offentlige sektor skal være større.

- Det handler om, at vi ikke skal have en offentlig sektor, som skal have tilført flere midler. Vi skal have en offentlig sektor, der kører længere på literen og kan løse flere opgaver, siger Carsten Bach.

- Vi skal have mere udlicitering og privatisering, fordi der er en produktivitetsudvikling, der er større, når der er konkurrence, siger Carsten Bach og henviser til, at det kan lade sig gøre i blandt andet Tyskland og Sverige.

Alternativet: Privatisering sænker kvaliteten

Alternativet peger på, at privatisering tidligere har vist sig at være den forkerte løsning. Det mener i hvert fald folketingskandidat Stine Bardeleben Helles.

- Det, vi hører igen og igen fra Liberal Alliance og andre borgerlige partier, er, at hvis vi skal gøre det bedre, skal vi bare privatisere. Det har historien ikke vist gennem de seneste 20 år, jeg har fulgt det. Gang på gang har konkurrencen mellem det private og det offentlige gået på, at det private har dumpet på prisen og kvaliteten, siger Stine Bardeleben Helles, der også frygter konkurser blandt de virksomheder, der forsøger sig inden for branchen.

- Vi er nødt til at insistere på, at det er kommunerne og de lokale folkevalgte, der bestemmer niveauet for, hvilken ældrepleje vi vil have lokalt, fastslår folketingskandidaten fra Alternativet.

Dansk Folkeparti giver skylden til de store partier

I Dansk Folkeparti skyder man skylden på de “store” partier, der sidder på de fleste borgmesterposter: Venstre, Socialdemokratiet og Konservative.

- Det store problem er, at de store borgmesterpartier ikke er interesserede i at lave en udligning, fordi de vil skabe ballade i de partier, selv om det er det eneste rigtige at gøre, siger folketingskandidat Alex Ahrendtsen (DF).

Partiet vil derfor lave om på, hvor mange penge de enkelte kommuner får via udligningsreformen.

På baggrund af den heftige kritik har Assens Kommune efterfølgende ændret praksis, så de ældre i dag får gjort rent ved tredje uge.

