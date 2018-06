Ældste nogensinde: 95-årig Inger udfordrer Lillebæltsbroens højder

Bridgewalking på Den Gamle Lillebæltsbro er i dag en stor turistattraktion i Trekantområdet. Nu skal hele fire generationer prøve kræfter med brovandringen.

Du kan tage til Sydney. Eller Lillebælt. Begge steder kan du få oplevelsen af at gå oven på en bro. Opleve højden. Suget i maven. Den spektakulære og uhindrede udsigt, hvor skibe og vand er i sigte.

Bridgewalking, også kendt som brovandring, på Den Gamle Lillebæltsbro er i dag en stor turistattraktion i Trekantområdet. Allerede efter åbningen 10. maj 2015 er tallet oppe på 135.000 besøgende.

Søndag skal hele fire generationer prøve kræfter med brovandringen.

Ældste gæst nogensinde

En af dem, der blandt andet skal udfordre Lillebæltsbroens 60 meters højde er 95-årig Inger Marie Tagmos. Hun glæder sig, for hun har nemlig altid haft et særligt forhold til broen.

- Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har haft meget familie i Fredericia og har derfor fulgt broen på nært hold, siden den blev bygget. At kunne få lov til at gå den og se udsigten er helt vildt. Jeg har jo altid været fascineret af den.

Den Gamle Lillebæltsbro blev indviet i maj 1935, 83 år senere en brovandring, hvor Inger Marie Tagmos kun var 12 år.

Inger Marie Tagmos har ikke besøgt broen siden, og det var også en medvirkende årsag til at turen blev til noget.

Efter ønske var det Ingers 70-årig barn Kristine Tagmos, der tog initiativet til at give sin mor oplevelsen i julegave, hvor resten af familien var med på idéen. De skulle alle opleve højden og suget i maven.

- Min mand og jeg tog selv op på broen med vores to drenge for to år siden. Det var simpelthen fantastisk. Vi har altid været en aktiv familie, som holder os i gang, også selvom vi kommer lidt op i alderen.

De i alt ni familiemedlemmer består af fire generationer, hvor den yngste er 12 år, og den ældste er 95 år. Det kan give nogle udfordringer, når mobiliteten ikke er, hvad den har været, for den ældre del af familien.

Besøgstal for Bridgewalking Lillebælt: 2015: 31.802

2016: 41.767

2017: 47.641

Krav til turen

For at gå på broen skal man være i nogenlunde god form og ikke have højdeskræk.

Bridgewalking er eksempelvis ikke egnet for dårligt gående, da ruten byder på en 2,5 kilometer lang gåtur i 60 meters høje. Derudover er der en del trappetrin undervejs. Men det skræmmer ikke den ældre dame, selvom hun bruger rollator til dagligt.

- Jeg tager turen som en oplevese. Jeg glæder mig, og jeg ved at det nok skal lykkedes, siger Inger Marie Tagmos.

Inger er en aktiv dame, der, trods lidt gangbesvær, holder sig i gang med gymnastik to gange om ugen. Derudover har hun sørget for at træne sig op til turen sammen med sin datter, hvor de blandt andet har gået på 80 trappetrin.

Bridgewalkings historie

Det var en helt almindelig borger fra Middelfart, der for over ti år siden fik idéen til at give turister mulighed for at gå højt oppe på broen over Lillebælt.

Lige siden kronprinsesse Mary indviede Bridgewalking den 10. maj 2015, har det været en succes.

- Det er gået langt over, hvad vi forventede. Allerede efter det første år overgik det vores forventninger. Budgetberegningen er gået langt over, hvad vi forventet, siger pressechef Pia Becker Andersen.

På blot to måneder havde 10.000 taget turen over Lillebælt, og her tre år efter åbningen er det totale besøgstal oppe på 135.000. Sidste år steg antallet af gæster med 14 procent fra knap 42.000 til knap 48.000. Der er dog stadig langt op til besøgstallet fra de store turistattraktioner på Fyn.

Turen over broen tager cirka to timer inklusiv sikkerhedsinstruktion.

Med sikkerhedsinstruktioner klarede Inger Marie Tagmos turen på fire timer.