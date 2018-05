Ænder evakueret: - Havde vi ventet 14 dage, var de døde

Et byggeri i en historisk have i Odense går ifølge beboerne ud over de ænder, der længe har holdt til i dammen. Nu har de samlet ænderne ind i papkasser og flyttet dem.

En andemor og hendes ti ællinger, der har holdt til i Lotzes Have i Odense, er blevet evakueret og flyttet, fordi vandet i deres dam er ved at forsvinde på grund af et byggeri ved H.C. Andersens Hus. Det er Karen Sørensen og hendes naboer i Bangs Boder, der har taget sagen i egen hånd og hjulpet andemor og de ti ællinger mod sikkerhed. Læs også Nyt eventyrligt H.C. Andersens Hus på vej 00:48 Det var ikke helt så nemt at fange de ti ællinger. Video: Johanne Schrøder Baggesen Luk video - Hvis vi havde ventet 14 dage, havde der ikke været mere vand, og så havde de været døde. Derfor blev vi enige om, at vi skulle have dem ned til vandet, siger Karen Sørensen. - Jeg synes, det er synd. Andemor fulgte selv med Derfor har hun og hendes naboer indfanget ænderne. Tirsdag eftermiddag blev andeflokken båret nogle få hundrede meter ned til Odense Å, hvor de er blevet sat i vandet. De ti indfangede ællinger venter på, at flyttekassen fragtes til Odense Å få hundrede meter fra Lotzes Have. Foto: Mille Stilbjerg Dyhr Da de ti ællinger blev samlet ind i papkasserne, gik andemor selv med ned mod åen. Ællingerne og deres mor holder nu til i åen, hvor chancen for at overleve ifølge beboerne er større. Hvis vi havde ventet 14 dage, havde der ikke været mere vand, og så havde de været døde Karen Sørensen Det ærgrer dog Karen Sørensen, at hun ikke længere har ænderne i sin baghave. De har været i dammen i de ni år, hun har boet i Bangs Boder - og formentlig også meget længere. - Vi bor her og holder øje med, når der kommer ællinger. Så går vi ned og fodrer dem, siger Karen Sørensen, der kender ænderne så godt, at hun har givet dem navne. Derfor forsvinder ændernes vand Lotzes Have er kendt som en tidligere apotekerhave, der ligger i Odenses gamle bydel. Haven er opkaldt efter apoteker Gustav Lotze og har eksisteret siden 1850’erne. Haven blev forsømt fra Lotzes død i 1893 og lå uforstyrret hen til 1959, hvor Odense Kommune overtog haven og åbnede den som offentlig park. Læs også Kreaturer kommer ikke på græs, fordi færgen skal renoveres 00:16 Karen Sørensen ærgrer sig over, at hun ikke længere har ællingerne tæt på. Video: Mille Dyhr Luk video Siden er Thomas B. Thriges Gade og H.C. Andersen Museum blevet anlagt på store dele af haven. Arkæologer fra Odense Bys Museer er i fuld gang med at udgrave Lotzes Have. De har startet udgravningerne til det, der bliver til det nye H.C. Andersens Hus i Lotzes Have.