Ændrede morgenafgange i weekenderne på Svendborgbanen

Når den nye køreplan træder i kraft fra søndag den 9. december bliver der ændret i tiderne for det første tog, der kører fra Svendborg mod Odense lørdag og søndag morgen.

Det første tog kører allerede fra Svendborg klokken 05.48, så det ankommer til Odense Sygehus klokken 06.35.

- Vi har lyttet til kundernes ønske om at komme tidligere af sted om morgenen på lørdage og søndage, så der er mulighed for at tage toget og møde på Odense Sygehuse klokken 7. På den konto bliver der ændret på princippet om ensartede afgangstider, siger informationschef Tony Bispeskov fra DSB.

Læs også Arriva skal stå for togtrafikken på Svendborgbanen

Det er afgangen, der hidtil er kørt fra Svendborg klokken 6.02 med ankomst i Odense klokken 06.57, der fra søndag morgen den 9. december kører klokken 05.48 med ankomst i Odense klokken 06.40.

Den første afgang fra Odense mod Svendborg i weekendmorgenerne rykkes frem til klokken 05.48 med ankomst i Svendborg kolkken 06.40.

Der sker ikke andre ændringer for køreplanen på Svendborgbanen.

