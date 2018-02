Cyklister får mere grønt i dødskryds

Odense Kommune har nu ændret trafiklyset i det kryds i den sydlige del af byen, hvor en 18-årig kvinde blev dræbt i en højresvingsulykke.

Den 18-årige Josephine Alexandra Smith fra Odense mistede torsdag den 8. februar klokken 9.40 livet i en ulykke i det sydlige Odense, da hun blev ramt af en lastbil, der drejede til højre i krydset Svendborgvej og Drejebænken.

Politiets undersøgelser viste, at lastbilen kom kørende ad Svendborgvej, hvor den i krydset ved Drejebænken holdt for rødt lys for at svinge til højre.

Da ulykke skete var der grønt lys i krydset for cyklister i mellem fire og tolv sekunder, inden bilerne fik lov til at køre ind i krydset for at dreje til højre.

Grønt i for kort tid

Den korte tid for cyklister til at kunne komme over krydset blev efterfølgende kritiseret af flere cyklister.

- Man har jo nærmest kun tre sekunder til at nå over. Det er ikke meget tid, man har til at nå helt over på den anden side, sagde Viktor Vinggaard Aaris, der går på Sct. Knuds Gymnasium ligesom den 18-årige kvindelige cyklist.

Også hans klassekammerat, Christian Jordberg, mener, at cyklisterne har for kort tid til at nå over de farlige kryds.

- Jeg synes ikke, det er en særlig god idé, når der er så mange cyklister, der kører her. Især om morgenen. Der sker mange højresvingsulykker også andre steder, så jeg synes, det grønne lys burde være tændt i længere tid, sagde Christian Jordberg dengang til TV 2/FYN.

Ændrer lys for at skabe tryghed

Odense Kommune har nu ændret det grønne lys for cyklister i krydset, så cyklisterne får længere tid til at nå over krydset.

- Det vi har gjort, er at vi har lyttet til de bekymringer, som cyklisterne har udtrykt i forbindelse med denne ulykke, siger kontorchef Rasmus Bach Mandø fra Byrum og Mobilitet i Odense Kommune.

Cyklisterne har fået to sekunder mere til at komme over krydset, og samtidig bliver bilerne holdt tilbage yderligere to sekunder.

Ændringerne er en midlertidig justering for at skabe tryghed, indtil Odense Kommune sammen med Fyns Politi, Vejdirektoratet og Odense Universitetshospital har gennemgået krydset.

- Vi skal sammen analysere, hvordan denne ulykke kunne ske og se på, om der er noget, vi kan ændre i det her kryds, så det bliver mere trygt og sikkert, siger Rasmus Bach Mandø.