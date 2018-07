Ærgerlig borgmester vinker farvel til Broen

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), måtte onsdag tage afsked med den gamle storebæltsfærge M/F Broen, der efter det mislykkede museumsprojekt nu sejler til Grenaa.

Onsdag sejlede Broen for sidste gang fra Nyborg, efter kommunen ikke lykkedes med at realisere projektet om at gøre den gamle storebæltsfærge til museumsfærge.

I stedet bliver den nu bugseret til Grenaa, hvor de vil forsøge at gøre færgen til en turistattraktion.

Det nager stadig Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), at kommunen ikke lykkedes med projektet.

Hele den uro, der var omkring projektet i den periode, hvor vi skulle ud og finde fondsmidler, hvilket var afgørende for projektet, gjorde, at vi på et tidspunkt sagde, at vi simpelthen ikke troede på, at vi kunne drive projektet Kenneth Muhs

- Det er rigtig ærgerligt, fordi det er et rigtig godt projekt. Vi har arbejdet med det i to år, og hele det forarbejde, der lå bag, og som så desværre ikke kan realiseres her i Nyborg. Det betyder ikke, at projektet ikke stadig er godt, men vi kunne ikke drive det videre. Mit håb er så, at de kan gøre det i Grenaa, siger Kenneth Muhs.

Folkelig modstand

Oprindeligt var der en stor opbakning fra politikerne til museumsfærgen, men alligevel endte det med et nej til projektet.

- Vi er dybt forundret over forløbet i Nyborg, hvor vi først blev modtaget med åbne arme af byens politikere og museum, men hvor et borgermøde fik stemningen til at skifte fuldstændig. Vi fik blot et brev om, at kommunen ikke ville bruge sin forkøbsret til at anvende færgen til museumsfærge, siger den ene af færgens ejere, Jesper Kjær Andersen, til TV 2/Fyn.

Borgmester Kenneth Muhs forklarer, at det blandt andet netop var den folkelige modstand mod projektet, der fik det til at kuldsejle.

- Vi skulle jo finde frem til en form og et projekt, der var realiserbart. Og det når vi så frem til, at det mener vi ikke, at der er. Dels med den modstand, der også opstod imod projektet. Men hele den uro, der var omkring det i den periode, hvor vi skulle ud og finde fondsmidler, hvilket var afgørende for projektet, gjorde, at vi på et tidspunkt sagde, at vi simpelthen ikke troede på, at vi kunne drive projektet, siger Kenneth Muhs.

Håber på succes

Færgen har blandt andet været brugt som diskoteksfærge, efter den i 1992 sejlede sin sidste tur med passagerer ombord, og borgmesteren ærgrer sig over, at heller ikke Nyborg kunne komme i mål med at finde en passende brug af den snart 70 år gamle færge.

Han håber derfor, at færgen bliver en succes på det vestlige Djursland.

- Da det nu ikke kunne lykkes her, så er det jo bedre, at hvis det kan lade sig gøre et andet sted. Om man kan gøre det 1:1, i forhold til det projekt, der var her, hvor færgen autentisk lå og var placeret historisk korrekt, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men håbet er, at man kan bevare færgen der, siger Kenneth Muhs.