Ærgerlig S-taber i Nyborg: Muhs skal til at se sig over skulderen

Martin Stenmann tabte forholdsvis knebent til Sonja Marie Jensen i kampen om at blive Socialdemokratiets borgmester-kandidat onsdag. Han lover fuld opbakning til en skarpere profil.

Nyborgs Venstre-borgmester Kenneth Muhs, der fik 28 procent af alle personlige stemmer ved det seneste kommunalvalg, kan godt begynde at se sig over skulderen.

Den melding kommer fra Martin Stenmann, socialdemokratisk medlem af økonomiudvalget i Nyborg, og taberen i dysten om at blive partiets kommende borgmesterkandidat ved valget i 2021.

23-årige Sonja Marie Jensen vandt onsdag slaget mod den mere erfarne Martin Stenmann på 36 år, og Stenmann lover fuld opbakning til den nye unge spidskanidat i byrådsgruppen.

Ærgerlig men ikke skuffet

Han var ærgerlig, men ikke skuffet over at have tabt til sin yngre modstander, da resultatet blev offentliggjort: 125 stemmer til Sonja Marie Jensen mod Stenmanns 99, men han er enig den nye spidskandidat i, at partiet skal være tydeligere i at markere forskellene til Venstre i Nyborg Byråd.

Partiet har mistet stemmer ved de seneste to kommunalvalg, og i 2017 blev Venstre endda større end Socialdemokratiet. Kenneth Muhs fik ialt 5511 stemmer, og alene hans personlige stemmetal trak yderligere seks Venstre-mandater med ind i byrådet.

Sonja Marie Jensen var også en af valgets vindere - dog kun med 637 personlige stemmer.

I den interne dyst er hun blevet støttet af veteranerne 3F-formand Per Jespersen og tidligere borgmester - nuværende folketingsmedlem Erik Christensen.

De har troet på potentialet til at slå igennem, hvis ikke ved det næste kommunalvalg, så i 2025.

Sonja Marie Jensen er god ven med partifællen, Holbæks nye borgmester, 24-årige Christina K. Hansen, der til alles overraskelse, blev landets yngste borgmester ved det seneste kommunalvalg.

Hun var også på listen over dem, der skulle have et hurtigt opkald, efter sejren i går.

Nu håber medlemmerne i Nyborg, at Sonja Marie Jensen vil udfolde lige så stort politisk tæft i kampen om borgmesterposten.

Onsdag lagde hun op til at inddrage medlemmerne mere i det politiske arbejde, der skal få partiet til at genvinde borgmesterposten.