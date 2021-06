Ærø er Europas mest energiansvarlige ø

Et skulderklap

Ifølge Ole Wej Petersen er titlen ikke ensbetydende med, at Ærø nu kan hvile på laurbærrene.

- Vi vil blive ved med at have fokus på bæredygtige tiltag. Vi havde fokus på det inden det blev moderne, og vi fortsætter med at gå den vej, siger han og fortsætter:

- Det er den vej, vi mener, er den rigtige vej at gå. Derfor vil vi ogå blive ved med at eksperimentere med de her ting.