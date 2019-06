Ø-kamp: Ærø vil endnu engang slå et slag for billigere færger

Siden 2013 har ø-kommunerne Læsø, Ærø og Samsø kæmpet for billigere billetter på færgerne til øerne. Og nu gør Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen, endnu et forsøg på årets folkemøde på Bornholm. Her vil han med base på Marstalcoasteren Samka kæmpe øernes sag.

- Vi kæmper stadig for landevejsprincippet sammen med alle de andre øer. Her har Folkemødet været et middel til at få politikere i tale. Første år var det "nej, nej, nej". Så blev det "måske". Nu håber jeg på et "ja", fortæller Ærøborgmester Ole Wej Petersen, Soc.dem.

Overlevede som ø

Færgepriserne har været for nedadgående de seneste år. I 2015 fik 30 øer mulighed for at sænke priserne på godstransport med 80 procent. Året efter blev passagerpriserne nedsat i perioden op til sommerferien og i 2017 gennemførte et flertal i Folketinget, at perioden med billigere færgebilletter skulle udvides til hele året, bortset fra sommerferien.

- Det giver os en mulighed for at overleve som ø. Hvis vi ikke var kommet i gang med landevejsprincippet, så havde det set værre ud for både tilfytning, turisme og småerhverv, mener Ole Wej Petersen.

De billigere færgebilletter har givet optimisme på øen. Der er kommet gang i nogle flere turistting. Og der er startet flere små virksomheder. Ole Wej Petersen, borgmester, Ærø, Soc.dem.

Borgmesteren håber, at det vil lykkes at få gennemført det såkaldte landevejsprincip, som betyder, at det skal koste det samme pr. kilometer at sejle, som det koster at køre på en landevej.

Optimisme efter billigere billetter

- De billigere færgebilletter har givet optimisme på øen. Der er kommet gang i nogle flere turistting. Og der er startet flere små virksomheder. Når det er billigere, så kommer turisterne, siger Ole Wej Petersen.

Ærøs borgmester deltager igen i år i folkemødet på Bornholm, og her går Ole Wej Petersen benhårdt efter, at få overbevist landspolitikerne om, at de skal indføre landevejsprincippet.

- Vi mener, at Samka er et godt udstillingsvindue. Uden Samka ville det ikke give mening for os at være med her på Folkemødet. Og så er vi gået sammen med Samsø og foreningen "Balance Danmark" om at bruge Samka, fortæller Ole Wej Petersen.

Udover Ærøs borgmester er også Ærøs kommunaldirektør og et enkelt medlem af kommunalbestyrelsen med til folkemødet i Allinge på Bornholm.