Afbrændingsforbud genindføres: Kun én fynsk kommune er undtaget

Solen bager fortsat over Fyn, og Danske Beredskaber genindfører nu afbrændingsforbud i alle ti fynske kommuner på nær én.

I snart en måned har der været afbrændingsforbud på Fyn.

Forbuddet i Middelfart, Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø blev ophævet lige inden sankthans, men nu har solen igen varmet så mange dage, at forbuddet genindføres i Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø.

Dermed er alle fynske kommuner undtagen Middelfart igen ramt af afbrændingsforbud.

Knastør jord

Tidligere har Sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard, forklaret, hvorfor man allerede i begyndelsen af juni indførte afbrændingsforbud.

Græsset på Engen i Odense er som flere andre steder nærmest svitset af solen. Foto: TV 2

- Sådan et afbrændingsforbud indfører man ud fra en vurdering af, hvordan naturen har det. Det er knastørt. Det kan man se på det græs, der ligger her. Det har ikke fået vand i rigtig lang tid - i hvert fald ikke vand nok. Jorden er hård og meget tør, og det betyder, at de depoter, der ligger under jordoverfladen, ikke er fyldt op. Så vegetationen kan ikke trække vand op, og jorden er ikke gennemvæddet. Det betyder, at tingene er knastørre, og det er alt for let, at der går ild i dem, fortæller han.

Fyn fik i løbet af juni nogle millimeter regn, men langt fra nok til, at slukke jordens tørst.

Den 19. juni ophævede man afbrændingsforbuddet i Middelfart.

