Afbrændingsforbud ophævet på hele Fyn

Beredskab Fyn har mandag valgt at ophæve afbrændingsforbuddet i de ni fynske kommuner, de dækker.

Det landsdækkende afbrændingsforbud er mandag blevet ophævet i en række kommuner landet over. Nu følger Beredskab Fyn trop og ophæver forbuddet for de ni fynske kommuner, der er ansvarlige for.

Beslutningen er truffet på baggrund af det opdaterede tørkeindeks fra DMI. Indekset går fra et til ti, og i lange perioder af sommeren, særligt juli, har tørkeindekset over hele Fyn ligget på ti. Altså knas-knas-tørt.

Men weekendens regnvejr og udsigten til endnu mere regn i det næste døgn har nu fået DMI til at sænke tørkeindekset for Fyn til seks for det østlige Fyn og syv for det vestlige Fyn.

- Vi har kigget på tørkeindekset, og den er gået helt ned på seks, hvor det værste sted på Fyn er på otte. Men det er kun på en lille del på det sydlige Langeland og på Ærø, siger Mikael Pedersen, myndighedschef ved Beredskab Fyn, til TV 2/Fyn.

Afbrændingsforbuddet bliver derfor ophævet gældende fra klokken 17 mandag.

- Tørken er nu nede på et niveau, hvor man igen kan tillade sig at have bål og grille lidt. DMI siger også, at det fortsætter med at småregne i løbet af de næste par dage. Det har også spillet ind, siger Mikael Pedersen.

Stadig tørt flere steder

Han understreger, at ophævelsen ikke er ensbetydende med, at man nu med hovedet under armen bare skal fyre op under ukrudtsbrænderen og grillen.

- Der er stadig forholdsregler, når man griller, og nogle steder kan det stadig være tørt. Så man skal stadig sørge for at have vand i nærheden og holde sig fra at grille i brandbar vegetation. Og når man er færdig med at grille, skal man være opmærksom på, hvad man gør smed sine kul, der ikke skal ende hverken i skraldespanden eller på jorden, siger Mikael Pedersen.

- Der er stadig tørt langs med huse og under hække, så man skal selvfølgelig stadig bruge sin sunde fornuft, hvis man tænker, at nu har ukrudtet fået lov at stå længe nok og finder ukrudtsbrænderen frem, siger myndighedschefen.

I Middelfart, der beredskabsmæssigt er dækket af Trekantsområdets Brandvæsen, er indekset nede på fem, hvorfor Trekantsområdets Brandvæsen tidligere mandag offentliggjorde, at de med effekt fra klokken 17 i dag ophæver forbuddet i alle de seks kommuner, de dækker.

DMI's tørkeindeks mandag den 13. august. Foto: DMI