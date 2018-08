Afbrændingsforbud slukker kulgrillen: Gassen kan være lige så farlig

Afbrændingsforbud i de fynske kommuner gør, at folk tyr til gasgrillen. Nogle glemmer dog, at der også er risiko ved at grille med gas i de fynske haver.

Den fynske sommer er fortsat varm. De høje temperaturer og den manglende regn gør, at der er indført afbrændingsforbud i de fynske kommuner, og grillkullene skal derfor blive i posen. Med gasgrill er det fortsat tilladt at grille pølser i de fynske haver, men det er dog ikke uden risici at tilberede møre bøffer, sprøde asparges og pizza på en gasgrill. Foruden risikoen for forbrændinger på armene fra en spruttende aftensmad modtager forsikringsselskabet Topdanmark hvert år knap 100 anmeldelser om materielle skader, som er relateret til brug af gasgrill. Det fortæller salgscenterchef Mads Emdal Sørensen fra Topdanmark i Odense. Læs også Afbrændingsforbud: Overraskende få sigtelser Typpigste skader Brand i madrester eller gasslange

Brud på vinduer og skader på facader på grund af strålevarme

Skader på beklædningsgenstande med videre på grund af strålevarme og stikflammer

Grill vælter grundet blæst eller ujævn overflade - I mange tilfælde er der gået ild i grillen eller i gasledningen. Det er altid alvorligt, når der går ild i en grill, fordi det kan være svært at få slukket ilden, og fordi varmen er så kraftig, at der sker skade på terrassen og andre bygningsdele. Heldigvis er det sjældent, at personer kommer til skade, siger Mads Emdal Sørensen i en pressemeddelelse. Hyppige skader En af de skader, som gasgrillen oftest er skyld i, er knækkede vinduesruder og skader på facader. Dette skyldes, at afstanden til grillen er for lille. - Der er nogle, der ikke er opmærksomme på den varme, der stråler ud fra en gasgrill. Sørg derfor for, at der er god afstand omkring grillen til vinduer, facader, hæk og stakit, fortæller Mads Emdal Sørensen. Forsikringsselskabet råder derfor samtidig til, at man altid har opsyn med en tændt grill samt genstandene omkring den. Gode råd Sørg for, at grillen er rengjort

Hav altid opsyn med en tændt grill

Tjek løbende, at gasledning og gasflaske er i orden

Sørg for god afstand til facader, vinduer, hæk, stakit og lignende

Læg ikke genstande såsom nøgler og briller, der ikke tåler høj varme, i nærheden af grillen

Tjek, hvordan din forsikring dækker i tilfælde af skade ved brug af gasgrill