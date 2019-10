Afbud sendte OB-angriber ned som back: En god erfaring

Da OB søndag på hjemmebane slog FC Nordsjælland 3-1, havde hjemmeholdet noget af en overraskelse i startopstillingen.

Grundet skader og karantæner startede angriberen Anders K. Jacobsen inde på højre wingback.

Det var første gang i karrieren, at han spillede på den plads, og spilleren tog det i stiv arm.

- Det var spændende at prøve, og jeg var glad for at være tilbage i startopstillingen.

- Det var en god erfaring at spille en anden plads, end jeg er vant til, siger Anders K. Jacobsen.

Normalt ligger hans arbejdsopgaver på modstanderens banehalvdel, men i sejren over FC Nordsjælland var han mest i den anden ende af banen.

- Jeg brugte mange kræfter på at stå rigtigt defensivt, så der var desværre ikke så meget fra mig offensivt.

- Mit fokus var at få lukket af og være opmærksom på de løb i ryggen, som FC Nordsjælland er gode til, siger han.

Selv om han leverede en god præstation, forventer han ikke at skulle fortsætte på pladsen.

- Jeg regner med, at de andre (Ryan Laursen og Oliver Lund, red.) stadig står foran mig i køen, men hvis jeg får buddet igen, så siger jeg selvfølgelig ja.

OB-træner Jakob Michelsen havde rystet posen gevaldigt med valget af Jacobsen på højre wingback, men ifølge OB-træneren var det ikke tilfældigt, at valget faldt på ham.

- Anders K. Jacobsen har forudsætningerne for at spille wingback, for han er god i hovedspillet og har farten, siger Jakob Michelsen.

Træneren var da også godt tilfreds med præstationen fra Jacobsen mod FC Nordsjælland.

- Han lukkede sin direkte modstander ned, og så brugte vi hans hovedspil i spilvendingerne. Han var omhyggelig i sit spil og gjorde det godt, siger Michelsen.