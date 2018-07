Affald brænder man da af på græsplænen

Det er åbenbart ikke alle, der har hørt om afbrændingsforbudet, der på grund af tørken stadig gælder for hele Danmark.

I hvert fald valgte man på en mindre virksomhed i det nordlige Odense mandag aften at samle en bunke affald midt på en tør græsplæne og sætte ild til det.

I følge vagtchefen ved Fyns Politi var det noget affald, de skulle af med på virksomheden.

Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 18.25 og det lykkedes at få slukket bålet, der var tre meter i diameter, inden ilden spredte sig til bygninger og en nærliggende stubmark.

I første omgang kan virksomhedsejeren se frem til en bøde på 5000 kroner for at overtræde afbrændingsforbudet, men der kan være skærpende omstændigheder, der forhøjer straffen, oplyser vagtchefen, som undrer sig over, at nogen stadig ikke har hørt om det landsdækkende afbrændingsforbud.