Affald fra OB’s fans kommer tilbage som 3.500 halstørklæder

Siden sommeren 2018 har OB’s fans sorteret deres madaffald, når der har været kamp på Nature Energy Park. Derfor kvitterer navnesponsoren nu med 25.000 kroner til de stribede fans.

OB’s tilhængere har nemlig sorteret 28.000 kilo organisk affald, som Nature Energy har omdannet til biogas.

Læs også OB ender sejrstørke og forlænger Silkeborgs ditto

Donationen fra biogasselskabet har OB valgt at bruge på 3.500 halstørklæder i en speciel Richard Møller Nielsen hyldest.

- Vi har sammen med vores fans haft en ambition om at gøre Richard Møller Tribunen blå og hvid, og så er vi kommet frem til, i samarbejde med fansene, at halstørklæderne kan holdes op og danne et blå og hvidt tæppe, fortæller Jack Jørgensen, kommerciel chef i OB, til TV 2/Fyn.

Cirkulær økonomi i sin reneste from

Den store mængde affald er blevet til en produktion af biogas til en værdi af 22.000 kroner. Det beløb har Nature Energy valgt at runde op til 25.000 kroner, som virksomheden fredag 20. september donerer til klubbens stemningspulje i pausen af kampen mod AGF.

Læs også Vi vil redde klimaet: Fire fynske familier skruer ned for CO2-udslippet

Og det er til stor glæde for Nature Energy at kunne gøre noget godt for OB’s fans og klimaet.

- Det her samarbejde med OB og klubbens fans giver virkelig mening for OB, klubbens fans, os og først og fremmest den grønne omstilling. Det er cirkulær økonomi i sin reneste form, siger Ole Hvelplund, administrerende direktør i Nature Energy.

Flere grønne initiativer

Planen om at sortere madaffald til OB’s hjemmekampe kom i stand allerede, da Nature Energy blev sponsor for klubbens stadion.

- Det har hele tiden været planen, at der skal gå et beløb tilbage til fansene, som skal bidrage til en bedre stemning på stadion, forklarer Jack Jørgensen.

Læs også Grøn idé i Middelfart: Energivenlige gadelamper giver stor CO2-besparelse

Madaffaldet, som Nature Energy har omdannet til biogas, går blandt andet til opvarmning af huse ved brug af grøn gas.

Ifølge Jack Jørgensen skal det grønne samarbejde mellem biogasselskabet og OB føre til flere klimavenlige initiativer fra superligaklubben i 2020.