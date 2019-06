Afgående fynsk minister: - Vi skulle ikke have været i regering

For to et halvt år siden dannede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en ny regering med Liberal Alliance og Konservative. Men det var en fejl at træde ind i regeringssamarbejdet, mener nu afgående undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Det fortæller hun til dr.dk.

- Liberal Alliance er et ungt parti, der trådte i regering, og det er altså farligt. Det skal man passe meget på med, for man skal have nogle mandater at give af, når man går i regering første gang.

Var det en fejl?

- Ja, jeg synes i hvert fald, at hvis man sidder og skal være lidt gammelklog, at vi nok skulle have ventet en postgang, ja, siger Merete Riisager til dr.dk.

Mister stemmer

Den fynske folketingskandidat for Liberal Alliance Carsten Bach er dog ikke enig med den afgående minister, der stopper i politik efter dette folketingsvalg.

- Jeg mener bestemt ikke, det var en fejl at gå i regering. Jeg er faktisk ret stolt af de resultater, Liberal Alliance har opnået i regeringen. Jeg selv har som grøn ordfører været med til at flytte den danske energipolitik rigtig langt. Det og mange andre resultater, synes jeg, giver rigtig god mening, fortæller Carsten Bach til TV 2/Fyn.

I meningsmålingerne står Liberal Alliance til en ordentlig vælgerlussing og går fra 7,5 procent af stemmerne til 2,8 i år. Dog skal stemmeprocenten ses med en statistisk usikkerhed på to procent. Alligevel mener Carsten Bach, at regeringssamarbejdet har været positivt.

- Det er selvfølglig hårdt at være i regering og tage ansvar for hele Danmark, men det har været det hele værd.

- Det er klart, at det kan give nogle knubs at være et lille parti i et regeringssamarbejde, men jeg er sikker på, at vi på sigt får gavn af det og profiterer på det, siger den fynske folketingskandidat til TV 2/Fyn.

Liberal Alliances endelige valgresultat offentliggøres, efter valgstederne lukker klokken 20.