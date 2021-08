Ashils lillesøster er fanget i Afghanistan: - Jeg ryster indeni - det kan du bare ikke se

Siden da er det gået stærkt med Talibans fremmarch.

- Vi har jo oplevet en krig mellem mange religiøse fraktioner og senere overtagelse af Taliban og undertrykkelse af samfundet og borgere. Det frygter jeg selvfølgelig kommer til at ske igen, siger Ashil Farokh.

Fynsk forening i Afghanistan

I 2012 var han med til at stifte den fynske forening From Street to School, der skulle sikre, at afghanske børn kom i skole ved at betale familierne, hvad børnene ellers kunne tjene på gaden. Nu er det usikkert, om foreningens arbejde kan fortsætte.