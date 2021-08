Krig i Afghanistan: - Vi har en forpligtelse til at hjælpe

Mens urolighederne fortsætter i Afghanistan, fortsætter arbejdet med at evakuere de personer, der har hjulpet eller har tilknytning til Danmark.

Det betyder, at de fynske kommuner potentielt kan komme til at tage imod flygtninge i fremtiden. Og fra kommunerne er meldingen klar: De er klar til at tage imod dem, hvis det skulle blive nødvendigt.

I en rundspørge TV2 Fyn har lavet i de fynske kommuner, fortæller alle ti borgmestre, at hvis regeringen beslutter, at de skal tage imod flygtninge, så føler de sig forberedt på at løse opgaven, blandt andet på baggrund af de erfaringer man gjorde sig under flygtningekrisen i 2015.

Sagen er dog endnu ikke blevet drøftet i kommunerne.