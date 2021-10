Væsentlige mangler: Nævn retter skarp kritik mod Radio Loud

Radio- og tv-nævnet udtaler "usædvanlig skarp kritik" af en række forhold hos Radio Loud. Nævnet vurderer, at radiokanalen på en række væsentlige punkter ikke lever op til kravene for sendetilladelsen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra nævnet.

Nævnet giver radiokanalen 14 dage til at lægge plan for, hvordan den vil rette op på de kritisable forhold. Radio Loud får desuden fire måneder til at implementere de ændringer, der kræves.