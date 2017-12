Afgørende spor i sager om stenkast: Dna peger på Tarup og Næsby

Politiet mener, at samme person står bag fire stenkast - herunder det, som kostede en 33-årig tysk mor livet. Dna bekræfter Fyns Politi i, at der tale om to gerningsmænd.

Et sammenfald af dna-spor i sager om stenkast fra broer over Den Fynske Motorvej og en række hærværkssager peger i retning af, at gerningsmanden skal findes i Tarup.

Det fortæller efterforskningsleder ved Fyns Politi Per Lydiksen Laursen til Fyens Stiftstidende.

- Vi kan konstatere, at der er dna-profiler på sten, som tilfældige borgere i Tarup har fået kastet ind gennem deres vinduer.

- De stemmer overens med den dna-profil, der er fundet på en stor marksten fra et stenkast på en motorvej i september, siger han.

Politiet mener, at der er tale om fire stenkast begået af den samme person. Det gælder blandt andet det stenkast, som i august 2016 kostede en 33-årig tysk kvinde livet. Hendes 36-årige mand blev svært kvæstet og gjort invalid for altid.

To år med rudeknusninger

I Tarup har der siden juleaften for to år siden været en lang række tilfælde af hærværk, hvor mindre sten er kastet og brugt til at knuse vinduer hos tilfældige borgere.

I tre hærværkstilfælde har Fyns Politi konstateret den samme dna-profil, som passer til en dna-profil fundet på en 40 kilo tung marksten. Den blev i september i år smidt ned på motorvejen fra en bro på Spedsbjergvej.

Ingen personer kom til skade, men en personbil måtte undvige stenen, og en lastbil kørte over den og fik mindre materiel skade.

Det var en 39,8 kilo tung sten, der natten til lørdag 9. september blev kastet ned på Fynske Motorvej. Foto: Fyns Politi

Snus fra Tarup Center?

En dåse snustobak fundet efter stenkastet ved motorvejsbroen på Spedsbjergvej har også en dna-profil. Den passer ikke til hærværksepisoderne i Tarup, men bekræfter til gengæld politiets efterforskere i, at der kan være tale om to gerningsmænd. Samme slags snustobak kan købes i blandt andet Tarup Center.

Yderligere er politiet så godt som sikre på, at den betonsten, som blev brugt ved drabet på den tyske kvinde i 2016, stammer fra en byggeplads ved Tarup Center.

- Vi mener, at vi skal finde gerningsmanden i Tarup eller Næsby, siger Per Lydiksen Laursen til Fyens Stiftstidende.

Nyt stenkast fra samme bro

Natten til onsdag blev der igen kastet sten mod bilister fra den samme bro, hvor en betonklods en morgen i august 2016 ramte en bil med en tysk familie og kostede en kvinde livet.

Ingen mennesker kom til skade, men to biler påkørte stenene og blev voldsomt skadet. Torben Radoor fra Nørre Aaby var en af de to bilister, som ramte stenene. Han fortæller til TV 2:

- Det gav et ordentligt brag i bilen, da jeg ramte den, og airbagsene blev udløst. Jeg var meget chokeret og rundt på gulvet. Jeg tænkte ikke så meget lige der, men skyndte mig bare at ringe 112. Som den ene betjent sagde til mig, så var det et spørgsmål om, om jeg lige havde trykket lidt mere på speederen, så kunne det være endt rigtig galt. Det er en meget grim tanke at gå rundt med.

107 gange ramte sten

Stenkastet natten til onsdag er nummer 175 af slagsen i løbet af de seneste to år. Det svarer til et stenkast hver fjerde dag - og i 107 af sagerne er et køretøj blevet ramt.