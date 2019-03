Min mening: Afskaf de nationale test

Af Line Mørk, folketingskandidat for SF

Jeg har en mission – Jeg vil afskaffe nationale test!

Fordi:

Elever og lærere kan ikke bruge resultatet til noget Nationale test bruger for meget undervisningstid Nationale tests koster for mange penge - penge der mangler i folkeskolen!

Som lærer har jeg siden vi fik folkeskolereformen været mere og mere irriteret over, at vi skal bruge tid på en testform, som ikke kan bruges i det daglige arbejde.

Der er sikkert mange, der tænker, at problemet er, at vi lærere slet ikke vil lave test overhovedet, men det er ikke sandt.

Vi tester i forvejen alt det, der er nødvendigt, i folkeskolen.

Vi tester for ordblindhed og andre problemer, vi kan sætte en diagnose på, og vi tester for eksempel forskellige discipliner i matematik og elevernes læseudvikling. De resultater kan vi bruge til at tilpasse undervisningen, så eleverne får mest muligt ud af den.

Kan ikke bruges til evaluering

Undervisningsministeriet skriver, at nationale test skal styrke evalueringskulturen i folkeskolen. Jeg anerkender, at vi kan blive bedre til at evaluere. Men vi skal gøre det på en måde, der giver mening.

Hvis elever og lærere skal blive klogere af en evaluering, så må og skal den tage udgangspunkt i den måde, vi underviser på, og de mål, vi har sat.

Nationale test tager på ingen måde udgangspunkt i folkeskolens virkelighed. Eleverne kender slet ikke den opgaveform fra andet end - ja, nationale test.

Det eneste, nationale test giver, er en sammenligning af det enkelte barn med et landsgennemsnit. Hvis man tror, at det vækker børnenes konkurrencegen, kan jeg fortælle, at det i hvert fald ikke gælder for alle.

De børn, der er bagud på point helt fra skolestart, og som kæmper med at indhente dem, kommer tit til at føle, at de stadig ikke er gode nok, og at de ikke kæmper hårdt nok, selvom det på ingen måde er tilfældet!

Undervisningstiden skal bruges på undervisning, der gavner eleverne!