Afslørede tegn på råd for over 40 år siden - nu skal millionbeløb fikse Nyborg Kirke

Tårn og tag på Nyborg Kirke skal renoveres for 18 millioner kroner.

Læs også Byggeriet kan fortsætte: Nyborg Slot godkendt

Renoveringerne har længe stået på menighedsrådets ønskeliste, og menighedsrådsmedlem Erik Sørensen, der som ung elektriker i 1970'erne var med til at afsløre de første tegn på råd i træværket i den underste del af spiret, har ventet længe.

- Jeg synes, det er på tide, at taget bliver bragt i orden, og at vi får et moderne tag. Vi har ovenikøbet fået lov til at lave taget med et undertag, så vi slipper for understrygninger og alt det, der kan falde ned, siger Erik Sørensen til TV 2/Fyn.

Oprindelig egetræskonstruktion

Der skal bruges ni millioner kroner på taget og ni millioner kroner på tårnet.

- Nu har vi sparet nogle penge sammen, så nu kan vi få bragt tårnets oprindelige egetræskonstruktion tilbage til det, det var, forklarer Erik Sørensen, der arbejder som kirkeværge i Nyborg Kirke.

Arbejdet vil stå på frem til december 2020.