Såret gerningsmand i koma: Afsoner varetægtsfængsling fra hospitalssengen 

Den sårede gerningsmand fra skudepisoden på Tåsinge får torsdag besøg på intensivafdelingen af Fyns Politi, som skal vurdere, om mandens tilstand er stabil nok til, at han kan fremstilles i grundlovsforhør.

Hvis den sigtede er taget ud af det kunstige koma, og hans tilstand er stabil, skal han efter planen fremstilles fysisk i et grundlovsforhør.

Onsdag blev den 53-årige mand ved et grundlovsforhør ved retten i Svendborg varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for trusler og drabsforsøg på en politimand.

Gerningsmand i kunstigt koma

Den sigtede selv deltog ikke i grundlovsforhøret “af lægelige årsager”, oplyste Fyns Anklagere på Twitter.

“Af lægelige årsager” dækker over, at manden fortsat er indlagt på intensivafdelingen på OUH, hvor han ligger i kunstigt koma.

Den sigtede er uden for livsfare, efter at han tirsdag blev ramt af skud i hovedet afgivet af politiet, da han havde forskanset sig i sit hus med et skydevåben.

Under politiaktionen blev en betjent ramt af skud i overarmen, hvor også flere naboer blev evakueret af politiet.

Onsdagens varetægtsfængsling betyder, at hvis den sigtede på et tidspunkt bliver dømt i sagen, vil en eventuel domsafsigelse gælde fra den 31. juli.