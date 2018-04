Afstemning: Vær med til at bestemme hvad OUH skal forske i

Fire konkrete sundhedsprojekter kæmper om fynboernes opbakning. Kun ét projekt kan vinde den million kroner, der skal til for at gennemføre den nødvendige forskning. Din stemme er med til at afgøre, hvilket projekt der vinder.

Afstemningen til Et sundere Fyn foregår via SMS, og hvis du vil have indflydelse på fremtidens forskning i sundhed skal du stemme via din mobiltelefon på sms. Det koster kun almindelig SMS-takst.

Hormonforskning

Projektet går ud på at kortlægge sammenhængen mellem børns intelligens og hormonforstyrrende stoffer.

Læs også Findes overalt: Er dit barn udsat for hormonfarlige stoffer?

Hvis du mener, at dette projekt skal vinde en forskningsmillion så send en SMS til 1999 og skriv i tekstfeltet "Sundhed hormon".

Stressforskning

Forskningen skal ved hjælp af data og billeder af stress i hjernen afklare om stress er arveligt.

Læs også Ny forskning kan afsløre billeder af stress i hjernen

Hvis du mener, at dette projekt skal vinde en forskningsmillion så send en SMS til 1999 og skriv i tekstfeltet "Sundhed stress".

Forskning i stofskifte

Seks procent af alle kvinder har for lavt stofskifte og kommer i livslang behandling.

Forskere vil for første gang undersøge, om tilskud med selen har en gavnlig effekt på stofskiftepatienter.

Læs også Hver 10. kvinde rammes: skjult folkesygdom under lup

Hvis du mener, at dette projekt skal vinde en forskningsmillion så send en SMS til 1999 og skriv i tekstfeltet "Sundhed stoftskifte".

Digital dialog

Fremtidens patienter skal i højere grad hjælpes via en tablet. Forskerne vil undersøge hvordan man bedst giver patienter den nødvendige rådgivning og vejledning elektronisk.

Læs også Fagre nye verden: Snak med dine læge via tablet

Læs mere om projektet her. Hvis du mener, at dette projekt skal vinde en forskningsmillion så send en SMS til 1999 og skriv i tekstfeltet "Sundhed tele".

Sikker afstemning

SMS-afstemningen bliver gennemført i samarbejde med firmaet Unwire Communications, der har specialiseret sig i sms-afstemninger og blandt andet står bag afstemningsmodulerne til programmerne "Vild med dans" og "x-faktor".

- I en afstemning på en hjemmeside kan man i princippet stemme flere gange, hvis man sletter sine cookies. Men i vores afstemningssystem kan man kun stemme én gang fra sin mobiltelefonen. Det giver en større sikkerhed for et retfærdigt afstemningsresultat, siger direktør for Unwire Communication, Jan Færch.

Afstemningen til Et sundere Fyn begynder søndag den 15. april klokken 19.45 og slutter 23. april klokken 18.55.

TV 2/Fyn sender direkte fra award-showet fra kl 18-19, hvor vinderen bliver offentliggjort. Showet bliver vist på TV 2/Fyns nyhedskanal og på tv2fyn.dk