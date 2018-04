Afviser ændringer efter nepotismesag: - Det fungerer allerede tilfredsstillende

Borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V), vil ikke indføre en whistleblower-ordning, efter en centerleder ulovligt har købt kurser af sin søster. Han mener ikke, sagen giver anledning til at ændre praksis.

Sagen, hvor en centerleder i Nordfyns Kommune har købt kurser for omkring 240.000 kroner af sin søster, får ikke kommunen til at indføre en såkaldt whistleblower-ordning.

Ingen af de ti fynske kommuner har en whistleblower-aftale om, at medarbejdere med viden om lovovertrædelser eller andet kan kontakte en uvildig organisation. Det er der fortsat ikke behov for, mener Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V).

- Vi synes, at den måde, det fungerer på i dag, er rigtig tilfredsstillende, og vi har egentlig aldrig haft behov for at indføre en whistleblower-ordning, siger Morten Andersen.

Borgmesteren mener heller ikke, at nepotismesagen giver anledning til andre ændringer.

- Det synes jeg faktisk ikke. Vi må bare konstatere, at når vi har 2.100 ansatte, ja, så er det engang i mellem, at der sker nogle svipsere, siger han til TV 2/Fyn.

Ikke nok med en åben dør

Morten Andersen understreger, at hans dør i de otte år, han har været borgmester, altid er åben, og at medarbejderne på den måde altid kan drøfte deres bekymringer med den øverste leder.

Det er dog ikke altid tilstrækkeligt, mener Natascha Linn Felix, der er formand for Transparency International Danmark, hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden.

- Man kan være i situationer, hvor det at gå til sin nærmeste leder ikke føles som det rigtige, fordi der måske også der er en viden og en accept af, hvad der foregår.

- Havde der været en whistleblower-ordning, havde der været et sted, hvor dem, der eventuelt var vidende om, at centerlederen købte kurser af sin søster, kunne gå til og gøre opmærksom på, at de havde mistanke om brud på forvaltningsloven eller andre retningslinjer og love. Det er det, en whistleblower-ordning kan - være et trygt sted, hvor man går hen, fortæller Natascha Linn Felix til TV 2/Fyn.

Centerlederen i Nordfyns Kommune har købt kurser af sin søster, Tina Bue Frandsen, siden 2013.

Centerlederen og hendes nærmeste chef, børne- og ungechef Henrik Jacobsen, er fritaget, mens sagens undersøges nærmere.