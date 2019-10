"Passede ikke ind": Afvist i døren til Café Kræz

Der var ikke noget at gøre, da Mahmoud Daoud natten til søndag ville ind på Café Kræz.

Daoud, der er daglig leder af Ringe Kost- og Realskole og tidligere byrådskandidat for Radikale Venstre, blev nægtet adgang med besked om, at han ikke passede ind. Det fortæller han til TV 2/Fyn.

Det på trods af, at han kom direkte fra et bryllup og derfor var i både laksko og skjorte.

På Facebook skriver Mahmoud Daoud, at han først blev bedt om at vise ID, for derefter at blive afvist i døren, fordi han efter sigende "ikke passede ind".

- Og derfor bliver jeg nægtet adgang med den begrundelse - uden yderligere uddybning, skriver han.

Han har før oplevet at blive afvist i døren på grund af sit etniske udseende, men aldrig før i Odense.

Til TV 2/Fyn fortæller Mahmoud Daoud, at han ved episoden ikke var fuld, og efterfølgende talte med nogle betjente fra en politipatrulje, der tilfældigvis var i området.

Café Kræz er tidligere dømt for at diskriminere personer af anden etnisk baggrund, men det var inden den nuværende ejer, Mikkel Søe-Pedersen, overtog stedet.

Vi arbejder på at få en kommentar fra Café Kræz.