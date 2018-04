Nu kan du have din øl-sjat i fred: Aggressive pantsamlere fortid på Tinderbox

Til sommerens festival i Tusindårsskoven behøver du ikke længere kæmpe mod professionelle pantsamlere om kruset med den sidste ølsjat. Tinderbox dropper nemlig panten.

Tinderbox dropper panten på ølkrus og -kander til årets festival i Tusindårsskoven.

Det skal ifølge festivalens pressechef, John Fogde, eliminere problemet med professionelle pantsamlere, der for mange har forstyrret oplevelsen i skoven.

- Vi har modtaget en lang række henvendelser fra vores publikum, der har klaget over aggressive pantsamlere, der ikke har taget hensyn under koncerterne, og som har taget pant fra dem uden at have fået lov. Der har også været uheldige episoder i pantboderne, og det har vi nu taget konsekvensen af. Når der ikke er pantboder, er der heller ikke professionelle pantsamlere, siger John Fogde i en pressemeddelelse.

Byt til nyt

Der er dog ingen grund til bare at kaste bundsjatten og kruset fra sig, selvom panten er skrottet.

For godt nok kan panten ikke udbetales, men du betaler stadig for den første gang, du bestiller drikkevarer. Til sommer vil man i stedet for udbetaling kunne spare panten, når man bytter det tomme krus til en ny genstand.

Fremover vil samarbejdet med en række velgørende organisationer udvides, så de nu som de eneste vil kunne få penge til velgørenhed for indsamlet pant.

Festivalgæster kan dermed også vælge at donere panten til velgørenhed i beholdere opsat til formålet i stedet for at bytte til nyt.

