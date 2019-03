Gæster da Guldkronen brændte: Aj, vi kan godt lige nå at spise færdig

Middelfarts måske mest kendte værtshus, Guldkronen, er ved at være klar til genåbning efter det blev ramt af en brand 11. februar.

Her satte en brand i ejendommens øverste etage Guldkronen ud af spillet, men nu fortæller restauratør Lotte Rasmussen til TV 2/Fyn, at hun og manden Henrik Rasmussen forhåbentlig er klar til til at tage imod gæster igen sidst på måneden.

Siden branden har stedet været igennem en større renovering, men stamkunderne skal ikke frygte, at alting er ændret:

- Vi nåede at redde alt det, der har betydning for Guldkronen; møbler, billeder ..., fortæller Lotte Rasmussen.

- Så det skulle meget gerne ligne sig selv, når vi er færdige.

Gæster skulle hentes ud i to omgange

Lotte Rasmussen husker en pudsig situation fra den 11. februar. Her var dt nemlig ikke gæster som havde opfattet alvoren af situationen:

- Vi fik selvfølgelig alle folk ud, men der var nogen som sad og spiste. De tænkte "aj, vi kan godt lige nå at spise færdig". Jeg måtte ind at hente dem en gang til og sige "det er ud, det her".

22.000 liter vand

Branden åd tagkonstruktionen og lejligheden øverst i ejendommen var totalt skadet af sod og vand, fortæller Lotte Rasmussen.

Der blev brugt 22.000 liter vand på at slukke branden, og vandet ødelagde også blandt andet dele af køkkenet i stueetagen.

"Vi var nok også chokeret"

Den seneste knap en måned har været an blandet fornøjelse for værtshus-parret.

- I starten var man meget rystet, og nok også chokeret ... Vi har prøvet at vende det til noget positivt, fordi vi kan ikke gøre det anderledes, fortæller Lotte Rasmussen og tilføjer:

- Sidste år renoverede vi på samme tid, så nu siger vi bare til os selv, at vi er ved at renovere igen. Og det er det, vi har gang, siger Lotte Rasmussen med et skævt smil.

- Vi savner hverdagen, vi savner kunderne, vi savner vores personale. Og jeg tror det er gengældt.

Planen er en genåbning den 27. marts - om alt går vel, siger Lotte Rasmussen:

- Det håber vi.