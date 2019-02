Hjertesorg: Sangskriveren Aksglæde finder brændstof i gamle ekskærester

Privatadressen er flyttet til København, men en gang imellem går turen tilbage til barndomshjemmet i Odense. Også denne dag, hvor mor tager imod i køkkenet. Men der kan godt gå langt tid imellem sønnens besøg.

- Det er ikke så tit. Ikke tit nok, men så tager jeg til København, siger Lis Aksglæde, der efterhånden har affundet sig med at tage til hovedstaden for at mødes med sin søn.

- Jeg har lidt dårlig samvittighed over ikke at besøge min mor tit, siger Jacob Aksglæde selv.

Da vi mødes med den 28-årige sangskriver i barndomshjemmet, er der netop store begivenheder i hans liv. For det første er hans EP "Hvorfor kom du overhovedet" gjort klar til udgivelse. Og for det andet har han valgt at droppe ud af uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium.

Foto: Morten Albek

- I forgårs afleverede jeg min udmeldingsblanket til rektor, fordi jeg ikke følte, jeg fik nok ud af undervisningen. Jeg syntes ikke, undervisningen var god nok. Så jeg vil bruge al den tid, jeg har overhovedet på at perfektionere, skrive nogle flere sange og spille nogle flere koncerter, siger Jacob Aksglæde.

Ekskærester

Han beskriver først og fremmest sig selv som sangskriver, for det er i arbejdet med ord, toner og følelser, at han føler sig på sikker grund. Og netop følelserne graver han dybt i, når han skal skrive nye sange.

Især ekskæresterne dukker op i hans sange.

- Jeg har jo en pige, jeg konstant skriver om. Det er hende, der har knust mit hjerte allermest, så jeg kalder hende referencepigen. Når jeg skal skrive en kærlighedssang, tænker jeg tilbage på hende. For hun fik mig helt op at svæve på de lyserøde skyer, og hun fik mig også helt ned i kulkælderen.

Jacob Aksglæde løber hurtigt igennem sangteksterne på den nye EP. Det viser sig hurtigt, at referencepigen medvirker i halvdelen af sangene, og så er der for øvrigt referencer til andre piger.

Foto: Morten Albek

Faktisk falder det ham mest naturligt at skrive om de personlige ting, der gør ondt, fremfor politiske budskaber.

- Når jeg bruger mit eget liv og skriver om det, der foregår i mit hjerte, tror jeg også, der er flest, der kan relatere til teksterne. Jeg føler mig som en rimelig gennemsnitlig person, og mine oplevelser er meget normale, tror jeg.

For nogle vil det måske lyde som en usund beskæftigelse at blive ved med at tænke på ekskærester. Men for Aksglæde er det guld værd.

- Når man er sangskriver, så er det følelserne, der er ens grundstof. Når man har en happy day, hvor alt er godt, så er det svært at finde et brændstof. Så er det, jeg tænker tilbage på de mørke tider, hvor det gjorde ondt. Så kan jeg skrive sange ud fra det. Det er et værktøj i mit virke, siger Jacob Aksglæde.

EP'en udkommer 8. februar. Senere på året skal Jacob Aksglæde på turne i hele landet.

Her kan du se reportage med Jacob Aksglæde: