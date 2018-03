Akutteam rykker ud til Helle: - Det er pragtfuldt

Helle Madsen er én af de 450 fynboer, der allerede har fået besøg af OUH’s akutteam.

Nogle fynboer slipper fremover for unødvendige sygehusbesøg, da et nyt kommunalt akutteam fra Odense Universitetshospital, OUH, er begyndt at køre ud til borgerne og møde dem i hjemmet.

En af dem er pensionist Helle Madsen, der har den kroniske lungesygdom KOL. Hun skulle have været indlagt, hvis det ikke havde været for akutteamet.

- Det er pragtfuldt, konstaterer Helle Madsen.

Hun sætter pris på, at hun i dag kan blive hjemme.

- Der er sgu ikke nogen, der kan lide at komme på hospitalet, fortæller Helle Madsen.

- Jeg bliver ikke revet ud af min hverdag. Jeg kan gå ind og lægge mig, når jeg vil. Jeg bestemmer lidt mere, end når jeg er på et sygehus, forklarer hun.

Læs også 15 sygeplejersker rykker ud: Fynboer slipper for unødvendige sygehusbesøg

02:55 Se hele reportagen om akutteamet. Video: Jonas Mattsson Luk video

Sådan fungerer akutteamet

Kravet om akutfunktioner i den kommunale sygepleje er et af de tiltag, der skal være med til at nedbringe overbelægning på sygehusene.

Derfor overtager akutteamet nogle af de sygehusopgaver, som sundhedspersonalet med råd fra læger normalt ville tage sig af

Akutteamet består af 15 sygeplejersker, der skal være med til at mindske antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og følge op på udskrevne patienter.

De tager sig af opgaver, der før ville kræve kontakt til sygehus og mulig indlæggelse, men som nu kan klares hjemme.

Behandle og pleje svage borgere

Teamets opgaver består i at behandle, pleje og lave vurderinger af de svage borgere, som dermed skal undgå opslidende forløb, hvor de ryger ind og ud af hospitalerne.

Alle kommuner er pålagt at oprette et akutteam, men det er kun Odense kommune, der indtil videre har teamet klar.

De 15 sygeplejersker har siden den 3. januar samarbejdet med både OUH’s akutmodtagelse og geriatisk afdeling, de praktiserende læger og den kommunale indsats om at få de fynske borgere igennem et sygdomsforløb på den mest hensigtsmæssige måde.

Over 450 fynboere har allerede haft besøg i hjemmet af de 15 sygeplejersker.