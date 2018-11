Arbejdsnedlæggelse: Meget få tog resten af dagen

Opdatering klokken 17.55 Fra klokken 18 begynder DSB igen så småt at køre tog på Fyn og i Jylland – men med markant færre tog resten af døgnet.



De første InterCity-tog som kører over Fyn er disse:



Fra København H IC 873 klokken 18.30 mod Esbjerg og

Fra København H IC 173 klokken 19.00 mod Langå/Aalborg

Fra Odense mod Aalborg IC 80161 klokken 17.38



Fra Esbjerg klokken 20.24 mod København H, IC 872



Fra Langå mod København H IC 51168 klokken 19.06.



Der kører ikke Lyntog resten af døgnet.

Der kører ikke regionaltog på Vestfyn, Odense-Middelfart-Fredericia, resten af døgnet.

Der kører ikke tog på Svendborgbanen, Odense-Ringe-Svendborg, resten af døgnet.



Der indsættes ikke Togbusser.

Togdrift henover Fyn er stoppet. Det oplyser DSB.

Frem til klokken 18 kører der ikke tog i Jylland og på Fyn. Kun de tog, som allerede er kørende, vil så vidt muligt køre til deres endedestinationer, fortæller DSB på sin hjemmeside.

På Sjælland kører regionaltog, blandt andet mod Fyn, med forsinkelser efter flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt lokomotivpersonalet tidligere onsdag, men DSB forventer ikke yderligere ændringer for regionaltog på Sjælland.

På Fyn holder også Svendborgbanen stille.

Kun et enkelt InterCity-tog kører mellem København og Korsør. Ellers er lyntogene aflyste.

Kører kun til Korsør

InterCity-togene som normalt kører mellem Esbjerg og København H, kører i øjeblikket kun mellem København H og Korsør.

DSB indsætter ikke Togbusser videre fra Korsør.

DSB forventer at kunne komme med en opdatering omkring klokken 17.30.

Togdriften på Fyn og i Jylland vil blive indstillet frem til kl. 18:00 i dag. Desuden vil der være markant reduceret drift på Sjælland.



Ændringerne skyldes en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivpersonalet.



Læs mere her: https://t.co/yPbSdxDuPd pic.twitter.com/0CdroqFryA — DSB (@omDSB) November 28, 2018

Aflysninger og ændringer skyldes flere arbejdsnedlæggelser blandt lokomotivpersonalet.

Togrejsende der er blevet mere end 30 minutter forsinket kan få kompensation gennem DSB's rejsetidsgaranti.

Føler sig dårligt behandlet

Baggrunden for striden er, at DSB har meldt sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri (DI) og derfor har opsagt de statslige overenskomster.

De ansatte hos DSB skal derfor over på private overenskomster, og i den forbindelse har DSB opsagt en lang række lokalaftaler med de ansatte.

Ifølge kilder, som TV 2/Fyn har talt med, føler togpersonalet sig dårligt behandlet i forbindelse med fastlæggelsen af de nye arbejdsvilkår, herunder den arbejdstidsaftale som lokoførerne er stillet i udsigt.

Blandt andet vil de fremover senest få deres vagtplan seks dage før, den træder i kraft.

I en skriftlig udtalelse bekræfter lokomotivførerne i DSB's fjern- og regionaltog til TV 2, at de onsdag har afholdt fagligt møde.

- Vi er utilfredse med, at man fra DSB's ledelses side vil gennemføre et turvalg og et ferievalg, uden at der er indgået en aftale om dette mellem DSB og vores fagforbund Dansk Jernbaneforbund. Der er stadig mange uafklarede aspekter ved dette, og det er til stor frustration for os.

Hvem har ansvaret?

Ifølge DSB skyldes misæren flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt lokomotivpersonalet.

På den anden side af konflikten fortæller Jernbaneforbundet, der er fagligt forbund for blandt andre togførere og lokomotivførere, at DSB har inddraget adgangskort og bedt lokomotivførere over hele landet forlade arbejdspladsen.

Det bekræfter kilder over for TV 2/Fyn.