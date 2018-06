Alanis Morissette var både "fortryllende" og ramt af "dårlig lyd"

Den canadiske sangstjerne Alanis Morissette leverede en nostalgisk hitparade, da hovedparten af hendes numre på sætlisten til fredagens koncert på Tinderbox stammer fra den 23 år gamle gennembrudsplade Jagged Little Pill, som er blevet solgt i flere end 33 millioner eksemplarer.

Gaffa kalder hende for ’larger-life-rockdiva’, og BT beskriver koncerten som ’fortryllende’. Ekstra Bladet var derimod ikke imponeret. Avisen skriver, at 33 millioner tog fejl.

Læs også Depeche Mode leverede magtdemonstration foran træt publikum på Tinderbox

Ifølge musikanmelder Thomas Treo fra Ekstra Bladet havde den 44-årige Alanis Morissette store problemer med at styre sin ejendommelige stemmepragt i den odenseanske skumring.

Trods numre af ældre date er hovedparten af anmelderne enige om, at den canadiske musikstjerne ikke har mistet sin kraft og sit nærvær på scenen og blandt publikum.

Ifølge brugeranmeldelserne på appen Tribute får koncerten tre ud af fem stjerner. Også her er der delte meninger om koncerten. Kommentarerer som "dårlig lyd" og "festivalens højdepunkt" var gennemgående for brugeranmeldelserne.

Læs også Teenagepiger har bil fyldt med alkohol holdende uden for festivalplads

En anden musikstjerne gjorde den canadiske musikstjerne Alanis Morissette med selskab.

Efter Alanis Morissette havde spillet sit første nummer fik hun selskab af den marokkansk-amerikanske rapper French Montana, som kort forinden også havde optrådt på Blå Scene på Tinderbox

Sætliste

1. Forgiven

2: 21 Things I Want in a Lover

3: All I Really Want

4: You Learn

5: Perfect

6: Guardian

7: Hand in My Pocket

8: Right Through You

9: Hands Clean

10: Head Over Feat

11: Ironic

12: You Oughta Know



Ekstranumre

13: Uninvited

14: Thank U