Albani laver legeplads for mikrobryggere

Albanis nye mikrobryggeri i Odense skal være en legeplads for forskellige brygmestre. Onsdag var den første gæstebrygmester i gang i det nye bryggeri.

Der blev onsdag lagt an til en helt ny øl-smag i de store tanke på Albanis mikrobryghus. Bryggeriet har inviteret Anders Coisbo som husets første gæstebrygger.

Og det lå lidt i kortene, for han har været med til at designe opbygningen af det nye mikrobryggeri.

- Det er en fantastisk oplevelse. Jeg føler mig stolt og beæret; Først at være med til at tegne og designe det, og så være den første gæstebrygger, siger Anders Coisbo.

Anderkendt brygger i spidsen

Det nye mikrobryggeri er opkaldt efter Albanis grundlægger Theodor Schiøtz. Den anerkendte brygger Anders Kissmeyer er nu tilknyttet Theodor Schiøtz Brewing Company som "Head of Craft Beer Creation".

Og det er vigtigt for bryggeriet at invitere gæstebryggere indenfor:

- Det er noget med at bringe inspiration indenfor, så vi åbner os for omverdenen. Det er en del af vores idé med Theodor Schiøtz Brewing Company.

- Theodor Schiøtz Brewing Company skal gerne udvikle sig til at blive et epicenter for øluniverset på Fyn, i Danmark og gerne endnu mere, siger Anders Kissmeyer.

Hvad den nye øl skal hedde, det er ikke lagt fast endnu. De to brygmestre forventer, at den nye øl er færdig om fire til fem uger.

Fakta om Anders Kissmeyer Anders Kissmeyers interesse for specialøl begyndte i 80’erne, hvor han som Carlsberg-mand rejste rundt i hele verden, og specielt i USA mødte han de første tegn på en specialølsrevolution.



I 2001 indledte Anders Kissmeyer det danske specialøl-eventyr, da han etablerede Nørrebro Bryghus. Han forlod Nørrebro Bryghus i februar 2010, og har opbygget sit eget specialølbrand, Kissmeyer, og været mentor for en lang række af verdens bedste bryggere.



Anders Kissmeyer blev udlært Diploma Master Brewer fra Scandinavian School of Brewing i november 1984 og blev i 2012 kåret til ”Best Active Master Brewer in the World”. Øleksperter kalder Anders Kissmeyer den tredjemest indflydelsesrige brygger i dansk ølhistorie.



Anders Kissmeyer er nu tilknyttet Theodor Schiøtz Brewing Co. som "Head of Craft Beer Creation". Her inviterer han andre bryggere indenfor for at brygge ølserien Kissmeyer & Friends.

