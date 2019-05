Albani tilbage som leverandør til H.C. Andersen Festivals

Albani og H.C. Andersen Festivals har indgået en aftale, der gør Albani til leverandør for kulturfestivalen i Odense.

Festivalen er på mange måder vokset op og blevet en smuk svane, hvilket glæder os, fordi vi var med til at skabe den. Freddy Larsen, Albanis sponsorchef

Det er ikke første gang, de to arbejder sammen. I 2013, da H.C. Andersen Festivals blev afholdt for første gang, var det også i samarbejde med den fynske ølleverandør, men i de seneste tre år har Carlsberg leveret øl til begivenheden.

Peter Bøgholm, der er festivaldirektør for H.C. Andersen Festivals, glæder sig over, at Albani nu igen skal være en del af festivalen.

- Det er en aftale, som går hånd i hånd med vores ønske om at give oplevelser til gæsterne, om det er odenseanere, fynboer eller turister, og jeg er sikker på, at vi sammen kan være med til at fortsætte den udvikling, som H.C. Andersen Festivals har været igennem de seneste år. Vi glæder os til samarbejdet, siger han i en pressemeddelelse.

Naturligt samarbejde

Ifølge Albanis sponsorchef, Freddy Larsen, hænger Albani helt naturligt sammen med H.C. Andersen Festivals.

- Festivalen er på mange måder vokset op og blevet en smuk svane, hvilket glæder os, fordi vi var med til at skabe den, siger han i pressemeddelelse.

