Se skiltet: Landsby fik nyt navn uden det var meningen.

Journalisten havde efterhånden kørt forbi skiltet et par gange på Ørbækvej på Sydfyn og undret sig. Hvorfor i alverden havde den lille landsby skiftet navn, den havde jo ligget der længe og havde heddet det samme altid.

Men pludselig, fra den ene dag til anden, stod der på skiltet: Alberg.

Byen hedder ellers Albjerg, og det var heller ikke kun journalisten, der undrede sig. For efterhånden er det begyndt at gå op for de lokale, at noget er galt.

En fejl

Det kommer blandt andet til udtryk i Facebook-gruppen "Gudbjerg - plads til alle", hvor Kent Jørgensen delte et billede af det pudsige fænomen.