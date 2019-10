Dagens Fantastiske Fællesskab: Aldrig for gammel til kajak

Sådan her beskriver SOK -Støtteforeningen for Odense Kajakklub sig selv i deres indstilling:

Tidligere og nuværende kajakfolk mødes Mandag formiddag hvor de aktive ror en 10-15 km. og mødes med de, der ikke længere er i stand til at være aktive roere, over frokosten, og udveksler erfaringer fra mange år i klubben.

Vi optager primært medlemmer fra kajakklubben, når disse når pensionsalderen, men andre er også meget velkomne. Blandt andet har vi lige optaget medlemmer, der tidligere var tilknyttet Odense Roklub.

SOK løser også som en støtteklub mange praktiske opgaver for Odense kajakklub, for eksempel reparation af kajakker, rengøring, tøjvask med mere.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Det er et imponerende fællesskab, hvor mennesker med meget forskellige erhverserfaringer og job finder sammen i en moden alder og nyder hinandens selskab.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Der et stort behov for at etablere en sluse med en galje, så de roere der er svækket i benene, får en mulighed for med armene at løfte sig op fra kajakken, uden at kajakken forsvinder under dem.

