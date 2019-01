Folketingsvalget: Alex, Pernille og Jens rydder bordet

Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt, og torsdag aften præsenterede Dansk Folkeparti partiets otte fynske spidskandidater til det kommende folketingsvalg. Det skete ved et stort medlemsmøde på Fangel Kro.

- Vi håber på, at det lykkes at få fire ind igen denne gang, siger partisekretær Poul Lindholm. Han indrømmer dog, at det er lidt op ad bakke, hvis meningsmålingerne holder stik frem til valgdagen.

Dansk Folkeparti har siden rekordvalget i 2015 haft fire fynske folketingsmandater, men tabte terræn da sagen om EU-politikeren Morten Messerschmidt og hans omgang med EU-penge begyndte at rulle for et par år siden.

Dansk Folkeparti står til at miste mandat

- Alt peger på, at partiet denne gang får et mandat mindre på Fyn, og jeg forventer helt klart, at de tre mandater tilfalder stemmeslugerne Jens Henrik Thulesen Dahl, Alex Ahrendtsen og Pernille Bendixen, siger TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

Ved seneste folketingsvalg kom Dorthe Ullemose fra Svendborg ind på det fjerde og sidste mandat, men hun genopstiller ikke denne gang på grund af balladen i den lokale afdeling på Sydfyn. Hendes kreds er overtaget af Eva Jørgensen fra Nordfyn.

- Eva Jørgensen er politisk uerfaren, hun er helt ukendt i offentligheden, og hun er ikke bosiddende i Svendborg. Så det bliver næppe hende, som snupper det fjerde mandat, hvis partiet skulle gå hen og få fire mandater på Fyn. Så tror jeg mere på Carsten Kudsk, som er en kendt lokalpolitiker i Nyborg og denne gang har skiftet til Middelfart-kredsen, som er noget større, siger Jesper Buch.

Skulder ved skulder

Selvom meget tyder på, at Dansk Folkeparti må give afkald på det fjerde fynske mandat ved det kommende Folketingsvalg, så vil de fynske kandidater kæmpe sammen - og ikke mod hinanden - for at sikre det fjerde mandat.

Det forsikrer Eva Jørgensen.

- Det bliver godt. Vi kan støtte hinanden, og vi skal spille hinanden gode, for det handler om at få flest Dansk Folkeparti-stemmer ind, så det vil vi kæmpe skulder ved skulder om, siger hun.

Og modkandidaten Carsten Kudsk er klar til at kæmpe sammen med hende, selvom de altså formentlig må kæmpe om den samme taburet ved det kommende valg.

- Absolut. Det ville være ærgerligt, hvis noget internt i partiet gjorde, at vi ikke fik det fjerde mandat. Så vi skal stå skulder ved skulder og sørge for at få det fjerde mandat, siger han.