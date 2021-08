Slut med restriktioner skaber smil: Nu er det tid til sport, dansgulv og festival

- Det kilder lidt, og jeg er faktisk lidt nervøs. Det en ret vigtig dag, så jeg er spændt, siger Mads Styhn, der er indehaver af diskoteket.

- Det må betyde, vi er på vej mod enden

Også i Kerteminde har nyheden fået armene i vejret hos arrangørerne af den nye festival Nu festival på Lundsgård Gods i Kerteminde.

- Det kunne ikke have været finere, for vores festival foregår 11. og 12. september. Vi havde planlagt festivalen med coronapas og sektioner, men nu kan vi nøjes med at sørge for at spritte af og holde lidt afstand, så ting er blevet meget nemmere, siger Hans Thomsen, der sammen med eks-landsholdsmålmanden Lars Høgh og musikeren Michael Falch er arrangør af Nu Festival.