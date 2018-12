Bøderegn over cyklister: - Alle drønede over for rødt 

Tidligt mandag morgen stod tre betjente fra Fyns Politi klar i krydset mellem Østre Stationsvej og Hans Mulesgade centralt i Odense.

På bare én time blev 31 cyklister noteret for at køre over for rødt, mens én cyklist fik en bøde for at tale i mobiltelefon.

- Det er ret voldsomt. Vi noterede alle, vi kunne nå, og havde vi været flere betjente på gaden, så havde vi noteret endnu flere, siger politikommissær Preben Ingemansen.

Lyskrydset sikrer, at fodgængerne kan komme helskindet over fodgængerfeltet, men da Thomas B. Thriges Gade er spærret, risikerer cyklisterne ikke at blive ramt af en bil på strækningen.

- Rødt er rødt og skal respekteres. Selvom der ikke kører biler, så kan cyklisterne jo ramme en fodgænger, siger Preben Ingemansen.

De i alt 32 cyklister kan nu se frem til en bøde hver på 1.000 kroner, og dermed er statskassen blevet i alt 32.000 kroner rigere.

- Vi håber, at dagens aktion har haft en effekt, men det er klart, at når vi fanger så mange cyklister på så kort tid, så bliver vi nødt til at følge op med en ny kontrol på stedet i nærmeste fremtid, lyder det fra Preben Ingemansen.