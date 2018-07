Alle er glade: Operaen er tilbage på Engen

Efter fire år i Kongens Have er operaen nu tilbage på Engen ved Skovsøen i Odense. Og det er noget, der passer både publikum og musikere.

Odense Symfoniorkesters populære operakoncerter er tilbage på Engen ved Fruens Bøge. Fra klokken 15 søndag eftermiddag kunne publikum nyde den medbragte picnic på grønsværen til tonerne fra et udvalg af de mest populære italienske operaer.

- Musikken er fuld af både kærlighed, jalousi og dramatik, og de store følelser får frit løb hos Verdi, Puccini og Mascagni, skriver Odense Symfoniorkester om programmet.

Et ungt internationalt hold bestående af irske Celine Byrne, koreanske Ho-Yoon Chung og indonesiske Adrian Prabava sørgede for, at publikum kunne leve sig ind i operaens fortællingerne om helte, skurke, kunstnere og divaer.

Ville hjælpe HCA Festivals i gang

Og at Opera på Engen nu er tilbage i de vante omgivelser ved Skovsøen efter de fire år i Kongens Have, det var populært hos både publikum og musikere.

- Jeg syntes, at den hører til her ude på Engen. Den hører ikke hjemme inde i byen. Der er en anden stemning her, siger Lotte Henriksen fra Assens.

At publikum er glade for at være tilbage på Engen, det glæder også musikerne.

- Den hører til her, der er dejlig plads og en grøn skov. Og så var der her det startede, siger Jens Krøgholt, der spillet på kontrabas i Odense Symfoniorkester.

Det var et forsøg, for at hjælpe HCA Festivals i gang, at operaen flyttede til Kongens Have, fortæller musikchef Finn Schumacker fra Odense Symfoniorkester. Men han er også glad for at være tilbage.

- Her ude på Engen er der skønt, for her er der mulighed for at fordybe sig. Rammerne med de høje træer giver en helt særlig stemning. Og så opdager man først, at noget er en tradition, når man begynder at røre ved det, siger musikchef Finn Schumacker fra Odense Symfoniorkester.

