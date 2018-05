Alle fire enige: Vores område skal være en del af UNESCO

De fire sydfynske kommuner satte onsdag officielt gang i den proces, der skal få Det Sydfynske Øhav til at blive en UNESCO Geopark.

De fire sydfynske kommuner Ærø, Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn, er enige om, at de vil få Det Sydfynske Øhav udnævnt til UNESCO Global Geopark. Onsdag satte kommunernes borgmestre deres underskrift på en aftale om at sætte processen i gang.

I samarbejde med kommunernes egen tværkommunale turistorganisation Naturturisme I/S vil kommunerne styrke området som turistattraktion. I det arbejde er UNESCO et stærkt brand.

- Det er et projekt, som vores borgere kan være stolte af, fordi det bygger på det, vi har i forvejen, altså vores naturværdier. I virkeligheden er det her også markedsføring i forhold til at trække flere besøgende til vores områder, siger Langeland Kommunes borgmester Tonni Hansen (SF).

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester Hans Stavnsager (S) er enig i, at UNESCO har stor markedsføringsværdi.

- UNESCO Geopark vil være et stempel på, at vores områder er noget helt særligt, ikke alene i en national, men også i en international sammenhæng, som er værd at rejse efter, siger borgmesteren.

Alle parter er med

Tidligere har der været snak om, at Det Sydfynske Øhav skulle være en nationalpark. Dengang var hovedsageligt landmændene imod. Denne gang er alle parter med på projektet, for modsat nationalparken griber geoparken ikke ind i den private ejendomsret, hvilket landbruget og skovbruget har været bekymrede for.

- Vi har lært af forløbet med nationalparken. Især Naturturisme har sikret sig, at alle interesseorganisationer er blevet spurgt og inddraget i processen undervejs. Jeg synes, at vi har fundet en klogere vej til det, og jeg er ret sikker på, at det her bliver med bred opbakning i alle fire kommunalbestyrelser, siger Bo Hansen (S), borgmester i Svendborg Kommune.

Fakta En geopark er et landområde med en særlig geologi, og kan bedst sammenlignes med en naturpark eller en nationalpark.

På Ærø glæder borgmester Ole Wej (S) sig til at kunne sætte et UNESCO-skilt op på øen.

- Jeg håber at kunne sætte et UNESCO-skilt op så hurtigt som muligt, men der vil nok gå nogle år, inden det kommer, siger han.

Nu skal kommunerne igennem en længere proces i gang med at gøre ansøgningen til UNESCO klar.

I Danmark er Odsherred Kommune den eneste UNESCO Global Geopark, men foruden den fynske proces er et område omkring Holstebro og Struer også i gang med at søge optagelse.

Her er de steder og områder i Det Sydfynske Øhav, der er udpeget til at være af både national og international geologisk interesse. Det Sydfynske Øhav

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge

Stenstrup Issø og Egebjerg Bakker

Klintholm

Damestenen

Gudbjerg

Lundeborg

Åhuse

Hatbakkerne på Langeland

Ristinge Klint

Gulstav

Voderup Klint

