Alle indlagte patienter på OUH får kage

Indlagte patienter skal også kunne mærke, at kronprins Frederik fejrer 50-års fødselsdag, så der er blevet lavet lagkage til mindst 1.800 patienter.

Patienter på Odense Universitetshospital (OUH) skal også kunne mærke, at kronprins Frederik lørdag fylder 50 år.

Derfor har køkkenet på OUH brugt hele ugen på at lave lagkager, så indlagte patienter også kan mærke stemningen, og at der er kongelig fest uden for sygehuset.

- Det er dejligt, at de også tænker på dem, der ligger herude på sygehuset. Det betyder meget, siger Tina Nielsen, der ville have været med til at fejre kronprinsen uden for hospitalsvæggene, hvis hun havde været rask.

Tina Nielsen har været indlagt på OUH de seneste par uger og har fået amputeret sit højre ben.

Tina Nielsen kan ikke fejre kronprinsen, da hun er indlagt på OUH, hvor hun har fået amputeret det ene ben. Foto: Andreas Jarvel

Sådan bliver kagerne

I køkkenet på sygehuset har personalet øvet sig hele ugen, så fødselsdagskagen blev helt rigtig.

- Det er almindelige lagkagebunde, hindbær, chokolademousse og så er den pyntet med glasur, fløde og blåbær, fortæller Inger Veje, der er driftsleder i Hospitalskøkkenet på OUH.

Der bliver lavet 150 lagkager, og der er til cirka 12 personer i hver lagkage. Selv om det er mange kager, der skal laves, har der været feststemning i køkkenet.

- Vi laver mad til patienterne i vores hverdag, og vi laver store mængder mad og god hverdagsmad. Vi får også lidt fest ud af det her, så det er altid sjovt for os at lave sådan nogle ting her, siger Inger Veje.

I pinsen blev kronprins Frederik fejret med Royal Run i landets fem største byer. Han løb en mil i Odense, hvor kronprinsesse Mary løb ti kilometer sammen med tusindvis af fynboer.

