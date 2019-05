Ny seniorpensionsordning: Alle kan søge og måske kan flere fynboer få

I perioden 2014 til 2018 har der været markant flere, som fik tilkendt seniorførtidspension i Ærø Kommune i forhold til i Svendborg Kommune.

I Ærø Kommune var det cirka 1 ud af 40, som fik tilkendt en seniorførtidspension. Langt mindre fik tilkendt en seniorførtidspensionsordning i Svendborg Kommune, hvor det cirka var 1 ud af 318.

Torsdag fremlagde regeringen sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale Venstre den nye seniorpensionsordning - og der er store ændringer i forhold til den gamle ordning.

I den nye ordning skal det være ens for alle lige meget, hvor du bor, eller hvad du arbejder som, når de søger om seniorpension.

- Enhver kan søge om den nye seniorpensionsordning, så længe man holder sig inden for de givne krav. Det bliver en ret, som bliver rigtig god. De nedslidte kan nu få en ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, som helt sort på hvidt forklarer, hvilke krav man skal opfylde, siger Troels Lund Poulsen (V), som er Beskæftigelsesminister.

De specifikke krav, som ministeren taler om, er, at du skal minimum være 61 år gammel, og du må maks kunne arbejde 15 timer om ugen. Derudover skal du minimum have 20 år bag dig på arbejdsmarkedet.

Flere ansøgere men færre borgere

Før torsdag var det en vurderingssag for hver enkelt kommune, om den pågældende borger skulle have seniorførtidspension eller ej.

Fra 2014 til 2018 havde Svendborg Kommune 21 ansøgere, hvoraf 16 af dem fik tilkendt seniorførtidspensionsordningen. Ærø Kommune havde 17 ansøgere, hvoraf samtlige 17 fik tilkendt pensionen.

I Ærø Kommune bor der i alt 6.058 personer, hvoraf 689 af dem er mellem 61 og 67 år. Hvis de arbejder under 15 timer og har 20 år bag sig på arbejdsmarkedet, så er de ifølge politikerne, der torsdag fremlagde den nye pensionsordning, berettiget til at søge om den nye seniorpensionsordning.

Seniorførtidspensionsordningen i tal på Fyn mellem 2014 og 2018. Assens Kommune 28 borgere mellem 61 og 67 fik tilkendt seniorførtidspension.

41.212 borgere hvoraf 3.259 er mellem 61 og 67 år.

Nul afslag på seniorførtidspension. Faaborg-Midtfyn Kommune 15 borgere mellem 61 og 67 fik tilkendt seniorførtidspension.

51.809 borgere hvoraf 4.131 er mellem 61 og 67 år.

tre afslag på seniorførtidspension. Kerteminde Kommune Seks borgere mellem 61 og 67 fik tilkendt seniorførtidspension.

23.773 borgere hvoraf 1.890 er mellem 61 og 67 år.

Nul afslag på seniorførtidspension Langeland Kommune 12 borgere mellem 61 og 67 fik tilkendt seniorførtidspension.

12.560 borgere hvoraf 1.411 er mellem 61 og 67 år.

Nul afslag på seniorførtidspension. Middelfart Kommune 17 borgere mellem 61 og 67 fik tilkendt seniorførtidspension.

38.553 borgere hvoraf 3.020 er mellem 61 og 67 år.

Nul afslag på seniorførtidspension. Nordfyns Kommune Tre borgere mellem 61 og 67 år fik tilkendt seniorførtidspension.

29.693 borgere hvoraf 2.373 er mellem 61 og 67 år.

Nul afslag på seniorførtidspension. Nyborg Kommune Ni borgere mellem 61 og 67 år fik tilkendt seniorførtidspension.

32.042 borgere hvoraf 2.635 er mellem 61 og 67 år.

Nul afslag på seniorførtidspension. Odense Kommune 49 borgere mellem 61 og 67 år fik tilkendt seniorførtidspension.

204.182 borgere hvoraf 12.216 er mellem 61 og 67 år.

Nul afslag på seniorførtidspension. Svendborg Kommune 16 borgere mellem 61 og 67 år fik tilkendt seniorførtidspension.

58.599 borgere hvoraf 5.099 er mellem 61 og 67 år.

Fem afslag på seniorførtidspension. Ærø Kommune 17 borgere mellem 61 og 67 år fik tilkendt seniorførtidspension.

6.058 borgere hvoraf 689 er mellem 61 og 67 år.

Mere overskuelige regler

Beskæftigelsesministeren sendte i marts måned et brev ud til kommunerne, hvor han påpegede, at kommunerne skulle være mere opmærksomme på blandt andet reglerne om seniorførtidspension.

- I (kommunerne, red.) skal have kendskab til ordningen samt forståelse for forskellen på reglerne om førtidspension og reglerne om seniorførtidspension. Alle relevante medarbejdere skal også regelmæssigt informeres om ordningen, så den ikke ”glemmes” blandt de andre og større målgrupper, og så også nye medarbejdere får kendskab til ordningen, skriver Troels Lund Poulsen i et brev til kommunerne.

Men med de nye regler, der blev fremlagt torsdag, tyder alt på, at det kan gå hen og blive en del lettere at holde styr på reglerne.

Nye seniorpensionsregler: Du kan søge om den nye seniorpensionsordning, hvis... Du er mellem 61 og 67 år gammel.

Du minimum har 20 år bag dig på arbejdsmarkedet.

Du ikke er i stand til at arbejde mere end 15 timer om ugen. Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Koster 650 millioner

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale Venstre forventer, at op mod 17.000 borgere kommer til at få gavn af den nye forbedret seniorpensionsordning inden 2025.

Den nye ordning kommer desuden til at koste i omegnen af seks milliarder kroner.