Fyns Politi: Alle omkomne i togulykke er formentlig danskere

Politiet arbejder stadig med at få identificeret de omkomne, der blev fundet i toget fra ulykken på lavbroen over Storebælt onsdag morgen.

Men det har endnu ikke været muligt at fortage en endelig identifikation. Til at identificere de omkomne anvender politiet DNA og tandkort på grund af de meget voldsomme læsioner på de afdøde.

- Der bliver gjort alt, hvad der overhovedet er muligt for at få de omkomne endeligt identificeret så hurtigt som overhovedet muligt, så de pårørende kan få vished for, hvad der er sket med deres kære. Men desværre tager det tid, selv om alle arbejder på højtryk for at finde de nødvendige svar, skriver Fyns Politi.

Fyns Politi oplyser, at man med stor sandsynlighed kan konkludere, at der ikke er udenlandske statsborgere blandt de omkomne.

Tre mænd og fem kvinder omkom i togulykken onsdag morgen. Politiet er rimeligt sikre på, hvem fire af ofrene er, og i løbet af torsdagen har politiet også fået en god formodning om, hvem de øvrige fire personer er ud fra de ejendele og andre spor, der er fundet i toget.

Fordi politiet nu har en god formodning om, hvem de omkomne er, så kan politiet nu også med stor sandsynlighed konkludere, at der ikke er udenlandske statsborgere blandt de omkomne.