Alle pladser besat i ny privat vuggestue

Den private gårdbørnehave Spirrevippen har gennem de seneste syv år arbejdet på at kunne etablere en vuggestue. Nu er det lykkedes, og fredag kunne den helt nybyggede vuggestue indvies.

Gårdbørnehaven Spirevippen, der ligger i Tofte lidt uden for Bogense, blev etableret for 21 år siden af en gruppe forældre. Gårdbørnehaven har plads til 70 børn.

Den nye vuggestuebygning er opført i et samarbejde med Vækstfonden, Huscompagniet og Nordfyns Bank. Gårdbørnehaven Spirevippen har selv skaffet finansiering af 25 procent af byggeriet.

Vi har fået vores egen fødekæde til børnehaven Daglig leder Vivi Godt, Gårdbørnehaven Spirevippen

Den 17. april blev det første spadestik taget, og siden er det gået stærkt. Børnene flyttede ind i den færdige bygning for et par uger siden, og fredag blev vuggestuen officielt indviet.

Vuggestuen har fået sin egen legeplads, som er tilpasset de mindre børns behov.

De første begyndte i marts

Gårdbørnehaven Spirevippen begyndte allerede at tage vuggestuebørn ind i marts, og de har holdt til i en stue i børnehavens bygning. Det kunne lade sig gøre, fordi en stor gruppe af børnehavens børn dengang begyndte i førskole.

Der er 12 pladser i den nye vuggestue i Spirevippen, og de er allerede besat. Vuggestuen er også med til at fremtidssikre børnehaven.

- Det betyder, at vi har fået vores egen fødekæde til børnehaven, og så er det rart at have et tilbud, der dækker børn i alderen fra et halvt år og op til seks år, siger daglig leder Vivi Godt.

Den nybyggede vuggestuebygning er godkendt til at kunne rumme flere børn end de nuværende 12, så næste opgave for forældrene i bestyrelsen er at tage stilling til, om der skal åbnes for flere børn.

Men i første omgang glæder formanden for forældrebestyrelsen, Rikke Krobak, sig over, at det er lykkedes at få bygget vuggestuen.

- Det er fantastisk. Jeg har selv være med på rejsen i tre år, og jeg tror, at vi har være i gang med projektet de sidste seks til syv år, fortæller formanden for forældrebestyrelsen, Rikke Krobak.

